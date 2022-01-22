Минобороны ФРГ прокомментировало слова главкома ВМС о принадлежности Крыма

Министерство обороны ФРГ прокомментировало слова главнокомандующего Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха о принадлежности Крыма России. Как передает ТАСС, в ведомстве заявили, что ни в коем случае не согласны позицией Шенбаха.

«Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства. Господин Шенбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]», — заявил представитель германского ведомства.

22 января германский вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. По его мнению, это факт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожье, посвященной Дню соборности, пообещал очень скоро вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. Он заявил, что уже восьмой год регионы оторваны от страны, и выразил убежденность, что они воссоединятся «не через века».

