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Зеленский пообещал «очень скоро» вернуть Крым и Донбасс в состав Украины

Президент Украины Зеленский: Крым и Донбасс очень скоро вернутся в состав Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Крым и Донбасс очень скоро вернутся в состав Украины. Такое заявление он сделал в ходе рабочей поездки в Запорожье, посвященной Дню соборности, который отмечается на Украине 22 января. Его слова приводит РИА Новости.

В своей речи он напомнил, что около 100 лет назад был провозглашен Акт объединения, когда Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) объединились в одно государство.

«Сейчас Донбасс и Крым, увы, оторваны от Украины. И к сожалению, уже давно — идет восьмой год. Я знаю, мы непременно будем вместе и убежден: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы точно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно», — заявил украинский лидер.

Ранее в ходе конференции индийского института оборонных исследований глава немецких ВМС вице-адмирал Шенбах заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. По его мнению, это факт.

Марина Совина
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