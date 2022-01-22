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В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым и Донбасс

Депутат Госдумы Бальбек: Зеленскому нечем похвастаться, «остается только мед в речах лить»

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Крымский политолог, депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек в интервью РИА Новости ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором воссоединении Украины с Крымом и Донбассом. По мнению Бальбека, украинскому лидеру нечем похвастаться, поэтому «остается только мед в речах лить».

«Наверное, сегодня украинский президент проснулся в хорошем настроении и подумал, что бы приятное сказать народу, причем с туманными сроками, но очень сильно ожидаемое. Вот и разразился очередной тирадой про возвращение Крыма и Донбасса. Скажем прямо, сегодня Зеленскому похвастаться нечем ни в политике, ни в экономике. Остается только мед в речах лить», — заявил российский депутат.

По словам Бальбека, в подобные речи Зеленского не верят ни в Донбассе, ни на Украине. «Про Крым и говорить нечего», — добавил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожье, посвященной Дню соборности, пообещал очень скоро вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. Он заявил, что уже восьмой год регионы оторваны от страны, и выразил убежденность, что они воссоединятся «не через века».

Марина Совина
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