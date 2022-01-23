Россиян предупредили об опасности износа сим-карты

Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко предупредил россиян об опасности физического износа сим-карты. Он рассказал в интервью радио Sputnik, как часто нужно ее менять.

Специалист объяснил, что износ «симки» может привести к снижению качества связи и потере данных. Он посоветовал менять ее каждые четыре-пять лет.

«Сим-карта может устареть из-за физического износа ячеек памяти. Для понимания: сим-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные. Чтобы сим-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10-15. Однако я рекомендую менять сим-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет», — пояснил Лысенко.

По его словам, не всегда SIM-карта может прослужить и четыре года, некоторые меняют их чаще.

Ранее в январе специалисты американской корпорации Qualcomm представили смартфон без физической сим-карты. Прототип не имеет слота под физическую сим-карту и программируемую карту eSIM, модуль интегрированной сим-карты (Integrated SIM, iSIM) встраивается в основной процессор смартфона.