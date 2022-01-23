Губернатор Петербурга оценил песню Шнурова о плохой уборке города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на критику, поступившую в его адрес из-за плохой уборки снега и мусора в городе. В интервью телеканалу «78» он оценил недавно вышедшую песню Сергея Шнурова и группы «Ленинград», посвященной этой проблеме.

Беглов заявил, что не про каждого губернатора пишут песни и отметил, что критики могут ругать его, сколько хотят. При этом он призвал не обвинять город. По словам Беглова, он принимает конструктивную критику с благодарностью, остальные высказывания он назвал «культурой других людей».

«Пишут — пусть пишут, пусть поют — это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может», — заявил он.

Глава города также прокомментировал стиль, в котором написана песня о качестве уборке мусора в городе. Он заявил, что в «Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром».

Ранее Беглов оправдался за неубранные улицы словами «я не трус». В интервью изданию «Комсомольская правда» он назвал критику за количество снега в городе политически мотивированной и заказной.