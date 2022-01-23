Российский школьник постучал половым органом пятикласснику по голове

В городе Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили ученика пятого класса в туалет, после чего один из них постучал по голове ребенка половым органом. Об этом пишет издание Znak.

Как заявил министр образования российского региона Александр Аникеев на своей странице во «ВКонтакте», один из подростков исключен из школы, второй переведен на домашнее обучение, а в отношении третьего ведутся следственные действия. Он также назвал инцидент «вопиющим актом физического воздействия и морального насилия».

Отмечается, что двое из зачинщиков конфликта — дети семей мигрантов. По словам губернатора области Владислава Шапши, в регионе наблюдается проблема большого количества приезжих из других стран. Однако он подчеркнул, что ключевую роль в подобных ситуациях играет воспитание ребенка в семье, а не национальность.

«Острая реакция на мигрантов понятна. Но что комментаторы скажут на то, что размахивал своим "достоинством" русский недоросль?» — добавил Шапша.

Ранее в январе двух школьников из Красноярска арестовали по делу о ложном минировании объектов. Учащихся 11 класса задержали в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).