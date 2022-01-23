Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США предрекли гражданскую войну и распад в 2040 году

Обозреватель National Interest Кац: в США в 2040 году может произойти гражданская война

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США в 2040 году может произойти гражданская война, заявил обозреватель National Interest, профессор Школы политики и государственного управления имени Шарля при Университете Джорджа Мейсона Марк Кац (Mark Katz).

По его словам, к этому времени страна войдет в процесс «демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому». По мнению эксперта, консервативные американцы не захотят добровольно отдавать власть формирующемуся большинству. Они попытаются сохранить доминирующее положение в американском обществе.

Он предрек худший исход: волнения приведут к гражданской войне и распаду государства. Кац уточнил, что место «упавшей Америки» на международной арене займут другие державы.

«Потеря территории, а также крах правительства могут уменьшить или даже лишить страну способности действовать как великая держава. То, что осталось, может быть подчинено другим странам», — считает автор.

Ранее американские генералы в отставке Пол Итон (Paul Eaton), Антонио Тагуба (Antonio Taguba) и Стивен Андерсон (Steven Anderson) предсказали возможную гражданскую войну в США после президентских выборов в 2024 году.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Президент Армении подал в отставку
В Германии заявили о невозможности ввести санкции против России без последствий
Россиянам раскрыли «недоступные» для омикрона территории
Россиян развеселил оставленный на свалке внедорожник
США предрекли гражданскую войну и распад в 2040 году
Назван способ определить рак легких по состоянию кожи
США укрепят военный потенциал Украины
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Нганну пожаловался на условия контракта с UFC после защиты титула
Стало известно о состоянии Прокловой после перенесенного инсульта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter