Бывший советник президента Афганистана раскрыл причины успеха талибов

Бывший советник экс-президента Афганистана Ашрафа Гани по безопасности Хамдулла Мохиб раскрыл причины успеха движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) в захвате власти в стране в августе 2021 года. Он отметил в интервью Foreign Policy, что талибов значительно поддержал Пакистан.

«Талибан даже не существовал бы, если бы не заботливая поддержка Пакистана», — указал Мохиб. Он добавил, что это государство стало для них принимающей стороной, оно позволило им открыто действовать, вербовать сторонников, находить финансирование и приобретать оружие, переселять семьи и даже получать официальные документы и вид на жительство.

По словам экс-советника, администрация Гани неоднократно поднимало «пакистанский вопрос», однако иностранные государства предпочли игнорировать эту тему и роль Пакистана в крахе афганского правительства.

Ранее директор программы по Азии Международной кризисной группы Лорел Миллер оценила 20-летнюю миссию США в Афганистане. По ее словам, Соединенные Штаты могут извлечь из кампании в Афганистане «пять ключевых уроков». Она также призвала не пренебрегать изучением провала Штатов в республике.

