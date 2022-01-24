Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс евро взлетел

Курс евро впервые с 14 января поднялся выше 88 рублей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В ходе торгов на Московской бирже курс евро на фоне осложнения обстановки вокруг Украины впервые с 14 января взлетел выше 88 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:29 европейская валюта торгуется на уровне 88,014 рубля, рост составляет 0,25 процента. Доллар поднялся до 77,7 рубля (плюс 0,33 процента).

Индекс Мосбиржи продолжил падение. С закрытия пятницы, 21 января, он опустился на 2,15 процента, до 3365,21 пункта. Индекс РТС потерял 2,8 процента, упав до 1362,67 пункта.

Курс доллара от TradingView

В случае вторжения российский войск на Украину страны Запада обещают ввести беспрецедентные санкции. В частности, в Великобритании допускают отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. В свою очередь в США первым делом думают о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкциях против банковского сектора и газопровода «Северный поток-2».

В понедельник, 24 января, стало известно, что Лондон из-за роста напряженности начал эвакуировать часть своих сотрудников из посольства в Киеве. Ранее к такой же мере в отношении семей дипломатов прибег Госдепартамент США. В Кремле, с одной стороны, опровергают планы по вторжению на Украину, с другой — утверждают, что в случае отказа США пойти на уступки вынуждены будут прибегнуть к крайним мерам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»
В ДНР сообщили о подготовке Киева к наступлению в Донбассе
Госсекретарь США и главы МИД ЕС обсудят «угрозу войны» между Россией и Украиной
Япония начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины
Австрия заявила о планах эвакуировать персонал посольства с Украины
Пропавшего во время мытья крабов мужчину нашли в желудке семиметрового крокодила
СПЧ призвал власти отреагировать на слова Кадырова о Милашиной и Каляпине
Названа цель эвакуации американских дипломатов с Украины
Названный террористом член СПЧ ответил Кадырову фразой «ему ничего не будет»
Забившую до смерти семимесячную дочь россиянку приговорили к 12 годам колонии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter