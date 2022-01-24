Курс евро взлетел

В ходе торгов на Московской бирже курс евро на фоне осложнения обстановки вокруг Украины впервые с 14 января взлетел выше 88 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:29 европейская валюта торгуется на уровне 88,014 рубля, рост составляет 0,25 процента. Доллар поднялся до 77,7 рубля (плюс 0,33 процента).

Индекс Мосбиржи продолжил падение. С закрытия пятницы, 21 января, он опустился на 2,15 процента, до 3365,21 пункта. Индекс РТС потерял 2,8 процента, упав до 1362,67 пункта.

В случае вторжения российский войск на Украину страны Запада обещают ввести беспрецедентные санкции. В частности, в Великобритании допускают отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. В свою очередь в США первым делом думают о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкциях против банковского сектора и газопровода «Северный поток-2».

В понедельник, 24 января, стало известно, что Лондон из-за роста напряженности начал эвакуировать часть своих сотрудников из посольства в Киеве. Ранее к такой же мере в отношении семей дипломатов прибег Госдепартамент США. В Кремле, с одной стороны, опровергают планы по вторжению на Украину, с другой — утверждают, что в случае отказа США пойти на уступки вынуждены будут прибегнуть к крайним мерам.