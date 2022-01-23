Стало известно о планах Британии отключить Россию от SWIFT

Правительство Великобритании активно разрабатывает новые санкции в отношении России на случай ее «вторжения» на Украину. В частности, британские власти в качестве крайней меры рассматривают возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом стало известно газете The Daily Telegraph, пишет ТАСС.

Как сообщили изданию источники, близкие к премьер-министру Борису Джонсону, «департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации».

По словам одного из собеседников газеты, Лондон работает с привлечением НАТО и в тесной координации с Вашингтоном, чтобы «придать законную силу политике диалога и сдерживания, ища дипломатический путь, но готовя пакет санкций, которые поразят экономику России в самое сердце, если это не сработает». В частности, британские послы получили указания продвигать идею введения ослабляющих Москву экономических рестрикций, если ситуация вокруг Украины усугубится.

Кроме того, пишет издание, Борис Джонсон считает, что новые санкции должны коснуться и газопровода «Северный поток-2», и намерен провести телефонные переговоры с лидерами стран G7, а также поддерживает контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Помимо того, они предложили ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Также, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.