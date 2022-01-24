Рост курса доллара оценили фразой «потолка нет»

Российская валюта может продолжить свое падение, опустившись до уровня 80 рублей за доллар. И потолка роста американской валюты нет, считает экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что одной из причин подобной динамики является такой геополитический фактор, как уход иностранцев с российского рынка, а также политика Центрального банка России.

В течение дня 24 января российский фондовый рынок ускорил падение. По состоянию на 12:25 индекс Мосбиржи рухнул на 4,6 процента, до 3281,25 пункта, а индекс РТС — до 5,7 процента, до 1322,14 пункта. Курс доллара поднялся до 78,17 рубля, евро вырос до 88,56 рубля. Российская валюта теряет 0,9 процента.

Без потолка

«Основной причиной происходящего является, конечно, геополитический фактор. Сейчас нерезиденты активно продают российские активы и переконвертируют полученные рубли в доллары. То есть иностранцы просто уходят с нашего рынка, что оказывает серьезное давление на курс. Второй фактор — выросли покупки ЦБ в интересах Минфина. Сейчас ежедневно валюты покупается на 37 миллиардов рублей. Возможно, в текущих условиях Банк России и сократит покупки, чтобы не дестабилизировать рынок окончательно», — считает Салихов.

Тем не менее экономист заметил, что предела, до которого может подняться доллар относительно рубля, сейчас нет, поскольку у Центробанка не существует никаких формальных ограничений.

«Сейчас никакого потолка нет. (...) Если доллар вырастет до 80 рублей, то формально здесь ничего не изменится, так что не исключаю, что он может дойти и до такой отметки. Впрочем, прогнозировать здесь что-либо сложно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Российский фондовый рынок падает с начала года. Индекс Мосбиржи потерял почти 15 процентов, индекс РТС — почти 19 процентов. С конца октября, когда тема нападения на Украину стала доминирующей в международной и внутренней повестке, индексы рухнули на 22,5 и почти 30 процентов соответственно.

