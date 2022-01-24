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В Белоруссии приготовились усиленно охранять границы с Украиной

Председатель ГПК Белоруссии Лаппо заявил об усилении охраны границ с Украиной в 2022 году

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в ведомстве приготовились к усилению охраны границ с Украиной в 2022 году. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Лаппо, необходимые резервы в виде средств, финансов, техники и вооружений для мгновенного реагирования на вызовы на этом направлении в стране есть. «Основные усилия в этом году мы сосредоточим на украинском направлении. Я этого не скрываю. А также на отдельных направлениях, где будут возникать вызовы и угрозы пограничной безопасности», — сказал он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал Белоруссию готовиться к провокациям Киева. По его словам, Киев начнет осуществлять их против Минска таким же образом, как и против России. Азаров заявил, что Запад потерял возможность сменить режим власти в республике, поэтому намеревается расшатать ситуацию другими путями, например, с помощью военного конфликта.

Марина Совина
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