Экс-премьер Украины призвал Белоруссию готовиться к провокациям Киева

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Беларусь-1» призвал Белоруссию готовиться к провокациям Киева, он начнет осуществлять их против Минска таким же образом, как и против России.

По мнению политика, Запад потерял возможность сменить режим власти в республике, поэтому намеревается расшатать ситуацию другими путями, например, с помощью военного конфликта.

«Поэтому Беларуси надо быть готовой к тому, что киевский режим начнет под руководством Запада такие же точно провокации, которые осуществляются против России», — указал экс-премьер.

Азаров добавил, что Киеву конфликт с Москвой не нужен, однако Запад пытается раздуть его, отсюда и визиты на Украину представителей США, Германии. По его словам, начался процесс милитаризации с использованием инфраструктуры страны, размещение на ее базе западных систем вооружения, заключение соглашений о перевооружении.

Бывший украинский премьер заключил, что когда Россия сделала шаг на опережение и потребовала гарантий безопасности, на переговорах ее выставили агрессором.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал желающим напасть на Белоруссию и Россию не делать этого. Они вместе с российским лидером Владимиром Путиным постоянно работают над защитой рубежей Союзного государства и готовы к обороне, заявил политик.

