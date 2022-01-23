Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-премьер Украины призвал Белоруссию готовиться к провокациям Киева

Экс-премьер Украины Азаров: Киев под руководством Запада начнет провокации против Минска
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Беларусь-1» призвал Белоруссию готовиться к провокациям Киева, он начнет осуществлять их против Минска таким же образом, как и против России.

По мнению политика, Запад потерял возможность сменить режим власти в республике, поэтому намеревается расшатать ситуацию другими путями, например, с помощью военного конфликта.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Мы все время находим врагов» Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
«Мы все время находим врагов»Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
30 декабря

«Поэтому Беларуси надо быть готовой к тому, что киевский режим начнет под руководством Запада такие же точно провокации, которые осуществляются против России», — указал экс-премьер.

Азаров добавил, что Киеву конфликт с Москвой не нужен, однако Запад пытается раздуть его, отсюда и визиты на Украину представителей США, Германии. По его словам, начался процесс милитаризации с использованием инфраструктуры страны, размещение на ее базе западных систем вооружения, заключение соглашений о перевооружении.

Бывший украинский премьер заключил, что когда Россия сделала шаг на опережение и потребовала гарантий безопасности, на переговорах ее выставили агрессором.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал желающим напасть на Белоруссию и Россию не делать этого. Они вместе с российским лидером Владимиром Путиным постоянно работают над защитой рубежей Союзного государства и готовы к обороне, заявил политик.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Экс-премьер Украины призвал Белоруссию готовиться к провокациям Киева
Богатейшие люди планеты потеряли рекордные суммы
Назван универсальный симптом ранней стадии рака
Губернатор Петербурга высказался о возможности уйти в отставку
В ВОЗ допустили скорое окончание пандемии коронавируса
Боррель осудил побивших стекла в его офисе в Брюсселе протестующих
Назван состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине
На Украину доставили вторую партию военной помощи от США
Украина заявила о вреде отношениям Киева и Берлина из-за России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter