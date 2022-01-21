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Лукашенко дал совет желающим напасть на Белоруссию

Лукашенко посоветовал странам Запада «не связываться» с ним и Путиным

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал желающим напасть на Белоруссию и Россию не делать этого. Они вместе с российским лидером Владимиром Путиным постоянно работают над защитой рубежей Союзного государства и готовы к обороне, заявил политик. Его слова передает БЕЛТА.

«С нами лучше не связываться», — подчеркнул Лукашенко. Частью мероприятий по отработке обороны границ Союзного государства станут совместные российско-белорусские учения в феврале 2022 года. Об этом политик заявил журналистам, находясь в Брестской области, недалеко от границы с Украиной, куда он прилетел для осмотра военных объектов. Лукашенко приехал в регион в военной форме.

При этом белорусский президент подчеркнул, что он не желает конфликта, потому что помнит историю Великой Отечественной войны. «Не только потому, что это тяжело и плохо. Не хотим еще и потому, что мы помним (события войны — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил Лукашенко.

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Последние заявления главы Белоруссии часто связаны с войной и военным положением, особенно они обострились после событий миграционного кризиса на белорусско-польской границе, когда тысячи беженцев из стран Ближнего Востока пытались попасть в Европейский союз с территории республики. В декабре 2021 года Лукашенко допустил, что «горячая фаза гибридной войны» может начаться в любой момент, а через несколько дней призвал целую область готовиться к вооруженному конфликту.

Лукашенко отдельно озаботился угрозой со стороны Украины и созданием военных объединений для защиты южных границ Белоруссии. «Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, порой ведет себя непредсказуемо и неадекватно», — рассудил белорусский лидер.

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Дмитрий Настасьев
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