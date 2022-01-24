Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

СПЧ призвал власти отреагировать на слова Кадырова о Милашиной и Каляпине

Член СПЧ Гусев: властям нужно отреагировать на слова Кадырова о Милашиной и Каляпине

Фото: Магомед Чабаев / РИА Новости

Федеральным властям нужно незамедлительно отреагировать на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, высказанные в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина. С таким призывом выступил руководитель комиссии Совета по правам человека при президенте России по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, передает в понедельник, 24 января, «Интерфакс».

Гусев пояснил, что его удивляет отсутствие какой-либо реакции со стороны федеральных властей. Такое поведение можно расценивать как некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, заметил он.

По его мнению, молчание федеральных властей выглядит в данной ситуации очень плохим признаком.

Это нежелание самим решать вопросы, и власти отдаются в руки таким главам регионов, как Кадыров, подчеркнул Гусев.

Ранее глава Чечни объявил террористами члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину. По мнению Кадырова, указанные лица зарабатывают на теме республики.

Глава Чечни уверен, журналистка и правозащитник разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение,чтобы опорочить республику и ее жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»
В ДНР сообщили о подготовке Киева к наступлению в Донбассе
Госсекретарь США и главы МИД ЕС обсудят «угрозу войны» между Россией и Украиной
Япония начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины
Австрия заявила о планах эвакуировать персонал посольства с Украины
Пропавшего во время мытья крабов мужчину нашли в желудке семиметрового крокодила
СПЧ призвал власти отреагировать на слова Кадырова о Милашиной и Каляпине
Названа цель эвакуации американских дипломатов с Украины
Названный террористом член СПЧ ответил Кадырову фразой «ему ничего не будет»
Забившую до смерти семимесячную дочь россиянку приговорили к 12 годам колонии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter