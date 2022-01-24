СПЧ призвал власти отреагировать на слова Кадырова о Милашиной и Каляпине

Федеральным властям нужно незамедлительно отреагировать на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, высказанные в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина. С таким призывом выступил руководитель комиссии Совета по правам человека при президенте России по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, передает в понедельник, 24 января, «Интерфакс».

Гусев пояснил, что его удивляет отсутствие какой-либо реакции со стороны федеральных властей. Такое поведение можно расценивать как некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, заметил он.

По его мнению, молчание федеральных властей выглядит в данной ситуации очень плохим признаком.

Это нежелание самим решать вопросы, и власти отдаются в руки таким главам регионов, как Кадыров, подчеркнул Гусев.

Ранее глава Чечни объявил террористами члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину. По мнению Кадырова, указанные лица зарабатывают на теме республики.

Глава Чечни уверен, журналистка и правозащитник разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение,чтобы опорочить республику и ее жителей.