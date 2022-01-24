В аэропорту Пулково нашли автомобиль с телом зарезанного мигранта

В Ленинградской области ведется розыск подозреваемых в жестоком убийстве 26-летнего гражданина Таджикистана. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, тело мигранта с множеством ножевых ранений в голову, грудь и горло было найдено в автомобиле возле пандуса аэропорта северной столицы. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения аэропорта Пулково. Полицейские проводят ряд оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание убийц.

Погибший прибыл в Россию в декабре 2021 года, он получил патент, но на миграционном учете не состоял.

13 января сообщалось, что на одном из мусорных полигонов в Подмосковье было обнаружено тело 45-летнего жителя Тулы.