Расчлененное тело российского бизнесмена нашли на свалке

На одном из мусорных полигонов в Подмосковье было обнаружено тело 45-летнего жителя Тулы, пропавшего 6 января. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, накануне исчезновения мужчина уехал на своем автомобиле на встречу, оставив дочь у знакомых, а 7 января его машину нашли недалеко от города. Позже тело погибшего было обнаружено на свалке. Как сообщают «Тульские новости», погибший — бизнесмен Сергей Миленин. По данным издания, между жертвой и убийцей произошел конфликт из-за денег. В результате подозреваемый сначала до смерти избил мужчину, а затем расчленил его тело.

Полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу через несколько дней. Им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области. На него завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. На время следствия его отправили в СИЗО.