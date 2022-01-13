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Расчлененное тело российского бизнесмена нашли на свалке

СКР: на подмосковном мусорном полигоне нашли тело пропавшего бизнесмена из Тулы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На одном из мусорных полигонов в Подмосковье было обнаружено тело 45-летнего жителя Тулы, пропавшего 6 января. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, накануне исчезновения мужчина уехал на своем автомобиле на встречу, оставив дочь у знакомых, а 7 января его машину нашли недалеко от города. Позже тело погибшего было обнаружено на свалке. Как сообщают «Тульские новости», погибший — бизнесмен Сергей Миленин. По данным издания, между жертвой и убийцей произошел конфликт из-за денег. В результате подозреваемый сначала до смерти избил мужчину, а затем расчленил его тело.

Полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу через несколько дней. Им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области. На него завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. На время следствия его отправили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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