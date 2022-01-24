Дипломаты из Восточной Европы подрались в Берлине

Неизвестные устроили драку в ресторане в столице Германии, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, инцидент произошел в итальянском ресторане в районе Груневальд в ночь на 23 января. По словам очевидцев, в драке участвовали в том числе дипломаты из стран Восточной Европы. Отмечается, что конфликт начал 80-летний мужчина.

Несколько человек получили травмы, двоих мужчин в возрасте 43 и 55 лет и 39-летнюю женщину доставили в больницу. Один пострадавший получил резаную рану. Полиция Берлина проводит расследование по факту происшествия.

28 декабря сообщалось, что транслируемые в прямом эфире дебаты в парламенте Иордании о поправках в конституцию закончились дракой депутатов. Парламентарии устроили скандал во время обсуждения поправки, добавляющей существительное женского рода в главу конституции, гарантирующую равные права для всех граждан.