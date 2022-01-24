В российском детском саду отравились 17 воспитанников

В Нефтеюганске родители 17 детей, которые ходят в один детский сад, обнаружили у малышей признаки отравления. Также отравился один взрослый. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После обращения к медикам с симптомами острой кишечной инфекции девять детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные малыши проходят лечение дома. Одного сотрудника детсада также поместили в стационар.

По данным телеканала, Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) организовал проверку в учреждении. Специалисты займутся проверкой условий, где находились дети, а также возьмут пробы продуктов.

Ранее в городе Верхняя Пышма в Свердловской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада. Отмечается, что детей кормили перловой кашей черного цвета. По словам мамы одного из воспитанников учреждения, после случаев отравления группу закрыли на карантин.