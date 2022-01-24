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Врач назвал неочевидный признак сахарного диабета

Врач Герман Гандельман заявил, что трещины на пятках могут указывать на сахарный диабет

Фото: Saeed Siddiqui / Unsplash

Врач и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал неочевидный признак, который указывает на заболевание сахарным диабетом. Фрагмент выпуска доступен на YouTube.

Специалист заявил, что о недуге могут сигнализировать трещины на пятках. По словам Гандельмана, это заболевание повреждает сосуды и нервы и приводит к нарушению питания тканей нижних участков тела.

Его коллега Елена Малышева в свою очередь уточнила, что при сахарном диабете человек теряет чувствительность. Она отметила, что трещины на пятках, как правило, не приносят пациенту боль. «У человека трещина, фактически рана открытая, а ничего не болит. Именно эта безболезненная трещина — признак сахарного диабета», — подчеркнула врач.

При обнаружении таких трещин на пятках ведущие посоветовали приобрести в аптеке глюкометр, чтобы измерить уровень сахара в крови, а также обратиться в поликлинику.

Ранее сообщалось, что Малышева дала оценку физиотерапии. По словам врача, эффективность этого популярного метода лечения не доказана.

Олег Давыдов
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