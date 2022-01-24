Малышева дала оценку популярному методу лечения

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева дала оценку физиотерапии. На своей странице в Instagram медик заявила, что эффективность этого популярного метода лечения не доказана.

В комментариях к одному из постов Малышевой пользователь Instagram раскритиковал ее коллегу, врача и телеведущего Александра Мясникова, фотографией с которым телеврач поделилась. Подписчик телезвезды негативно высказался о взглядах специалиста на физиотерапию. «[Мясников] категорично относит физиотерапевтические кабинеты в поликлиниках к SPA-процедурам. Его программа-монолог очень уступает программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой и ее друзьями-врачами», — говорится в комментарии.

Малышева ответила на высказывание пользователя о Мясникове. Медик согласилась с мнением коллеги об этом направлении медицины. «По поводу физиотерапии — это правда. Это метод лечения без доказательств», — подчеркнула телеведущая.

Доктор Мясников неоднократно критически высказывался о физиотерапии. В одном из выпусков программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал физиотерапию атавизмом отечественной медицины и подверг сомнению ее эффективность. Он также утверждал, что такой метод лечения относится к реабилитационным процессам.

Ранее Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» вместе с коллегой Германом Гандельманом предупредила о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина. Специалисты отметили, что прием этого препарата может спровоцировать анемию и привести к астме.