Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Малышева предупредила о серьезных побочных эффектах популярного препарата

Врач Елена Малышева: сердечный аспирин может вызвать развитие анемии и привести к астме

Фото: jarmoluk / Pixabay

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» предупредили о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина. По словам докторов, этот популярный препарат может вызвать развитие анемии и привести к астме. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«Сердечный аспирин принимает огромное количество людей. И эти люди должны знать, за какими показателями здоровья им необходимо следить», — заявила Малышева. Специалисты в первую очередь рекомендовали при лечении сердца этим лекарством регулярно сдавать анализ крови.

По словам Гандельмана, если анализ выявит низкий уровень гемоглобина в крови, прием препарата усугубит ситуацию, так как он может спровоцировать анемию. «У нас люди к сердечному аспирину относятся как к витаминке — так нельзя. Если у вас низкий гемоглобин, у вас уже есть где-то кровотечение», — отметила Малышева.

Врачи также рассказали, что прием сердечного аспирина может привести к астме. «Во время приема аспирина возникает одышка, потому что вырабатываются специальные вещества, которые вызывают сужение дыхательных путей», — пояснил Гандельман. По этой причине он рекомендовал людям, принимающим препарат, регулярно проходить осмотр у ЛОР-врача.

Ранее Малышева рассказала об опасности другого популярного лекарства. По ее словам, амиодарон может вызвать нарушение работы щитовидной железы, уплотнение легких и ухудшение зрения. Поэтому специалисты порекомендовали регулярно сдавать анализы, делать рентгены легких и посещать офтальмолога.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Украинский журналист Гордон сообщил об обстреле его офиса
Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса
Россиянку лишили дома за долги сотен чужих людей
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Пять российских фильмов попали в программу Берлинского фестиваля
Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет «Зенита» для успехов в Европе
Крупнейшие авиакомпании мира отменили часть рейсов в США из-за вышек 5G
Раскрыт первый девайс Samsung с «монобровью»
В Подмосковье отчима заподозрили в растлении подростка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter