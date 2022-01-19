Малышева предупредила о серьезных побочных эффектах популярного препарата

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» предупредили о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина. По словам докторов, этот популярный препарат может вызвать развитие анемии и привести к астме. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«Сердечный аспирин принимает огромное количество людей. И эти люди должны знать, за какими показателями здоровья им необходимо следить», — заявила Малышева. Специалисты в первую очередь рекомендовали при лечении сердца этим лекарством регулярно сдавать анализ крови.

По словам Гандельмана, если анализ выявит низкий уровень гемоглобина в крови, прием препарата усугубит ситуацию, так как он может спровоцировать анемию. «У нас люди к сердечному аспирину относятся как к витаминке — так нельзя. Если у вас низкий гемоглобин, у вас уже есть где-то кровотечение», — отметила Малышева.

Врачи также рассказали, что прием сердечного аспирина может привести к астме. «Во время приема аспирина возникает одышка, потому что вырабатываются специальные вещества, которые вызывают сужение дыхательных путей», — пояснил Гандельман. По этой причине он рекомендовал людям, принимающим препарат, регулярно проходить осмотр у ЛОР-врача.

Ранее Малышева рассказала об опасности другого популярного лекарства. По ее словам, амиодарон может вызвать нарушение работы щитовидной железы, уплотнение легких и ухудшение зрения. Поэтому специалисты порекомендовали регулярно сдавать анализы, делать рентгены легких и посещать офтальмолога.