Малышева предупредила об опасности популярного препарата

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» предупредили об опасности амиодарона. По словам докторов, этот популярный препарат может вызвать нарушение работы щитовидной железы, уплотнение легких и ухудшение зрения. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Специалисты рассказали, что амиодарон является одним из самых изученных и эффективных препаратов для лечения аритмии. Однако врачи отметили, что, как и любое сильное лекарство, он имеет и побочные эффекты, на которые стоит обратить внимание.

«Амиодарон — это препарат, который содержит йод. Основной потребитель йода у нас — это щитовидная железа», — объяснил Гандельман. «В амиодароне йод, он может заблокировать щитовидную железу, и она перестает вырабатывать гормоны», — добавила Малышева. Поэтому специалисты порекомендовали регулярно сдавать анализы при лечении аритмии этим препаратом.

Доктора также предупредили о возможном уплотнении легких при приеме лекарства. «Это сопровождается одышкой, снижением сатурации, кашлем. Препарат в данном случае отменяется», — уточнил Гандельман и добавил, что при приеме амиодарона необходимо периодически делать рентген легких.

Еще одним отрицательным эффектом амиодарона врачи назвали ухудшение зрения. «Амиодарон влияет многогранно на наше зрение: он откладывается в роговице, люди, которые смотрят на свет, могут видеть цветные блики рядом со светом, это может даже привести к поражению зрительного нерва у людей, тогда резко снижается зрение», — заключил Гандельман. По словам врачей, тем, кто лечится этим препаратом, раз в полгода нужно посещать офтальмолога.