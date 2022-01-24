Популярный телеведущий рассказал о похудении на 10 килограммов ради съемок

Популярный телеведущий и участник шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» Владимир Маркони рассказал о похудении ради съемок в проектах. В беседе с изданием Teleprogramma звезда признался, что перестал есть после шести часов вечера и занимался спортом, что помогло ему за три месяца сбросить десять килограммов.

По словам Маркони, ради участия в программах телеканала «Россия 1», среди которых такие проекты, как «Я вижу твой голос» и «Танцы со звездами», он решил похудеть. «Я занимался спортом, ничего не ел после шести, не шел даже на небольшие компромиссы — от маленькой мандариночки до огромной бараньей ноги», — поделился телеведущий.

Он отметил, что избавиться от лишних килограммов ему удалось за небольшой срок. «В итоге худел я три месяца и рад, что сбросил десять килограммов и все конечности остались при мне. А еще тому, что теперь могу влезть в костюмы, с которыми внутренне попрощался», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Маркони стал ведущим музыкального проекта «Я вижу твой голос». По правилам передачи, участник и команда экспертов знакомятся с героями программы, после чего должны вычислить среди них людей с вокальными способностями. Ведущий подчеркнул, что ему понравилось работать со звездами российского шоу-бизнеса.

38-летний Маркони приобрел широкую известность после участия в юмористическом шоу «Реутов ТВ». В проекте он играл роль корреспондента регионального телеканала Анатолия Шмеля. После закрытия каналом «2х2» передачи, ведущий устроился на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». Он вел такие рубрики, как «Вечерний патруль», «Сашка, ты?» и «Селфи с незнакомцем». Весной 2020 года он стал одним из ведущих ток-шоу «Проверено на себе». В октябре 2020 года Маркони покинул Первый канал.