Ведущий Comment Out стал вести шоу на «России 1»

Телеведущий Владимир Маркони, покинувший Первый канал в октябре 2020 года, стал вести новое шоу на телеканале «Россия 1». О работе над новым проектом он рассказал в интервью Starhit.

По словам Маркони, теперь он ведет музыкальный проект «Я вижу твой голос». По правилам передачи, участник и команда экспертов знакомятся с героями. Они должны вычислить среди них людей с вокалом. «Я, как и эксперты, и участник не представляю, кто лжец, а кто настоящий вокалист, каждый образ для меня — загадка!» — отметил он.

Ведущий подчеркнул, что ему понравилось работать с экспертами, которыми выступили звезды российского шоу-бизнеса. «Радостно, чего уж греха таить, когда такие величины ошибаются», — заметил Маркони. При этом он продолжит вести шоу Comment Out.

Маркони заметил, что выходящий на YouTube проект порой воспринимают как провокационный, но призвал зрителей не обижаться на комедийное шоу. «Юмор — это своего рода психотерапия, так что мы даже помогаем выйти пару и подумать», — заключил ведущий.

38-летний Маркони приобрел широкую известность после юмористического шоу «Реутов ТВ». В проекте он играл роль корреспондента регионального телеканала Анатолия Шмеля. После закрытия передачи каналом «2х2» ведущий устроился на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». Он вел такие рубрики, как «Вечерний патруль», «Сашка, ты?» и «Селфи с незнакомцем». Весной 2020 года он также стал одним из ведущих программы «Проверено на себе». В октябре 2020 года Маркони покинул Первый канал.