Забившую до смерти семимесячную дочь россиянку приговорили к 12 годам колонии

В Воронеже суд приговорил к 12 годам колонии 34-летнюю мать, убившую семимесячную дочь из-за плача. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 9 января 2021 года в поселке Грибановский. Женщина вместе с ребенком пришла в гости к соседу, с которым ее муж распивал алкоголь, и присоединилась к ним. Спустя время ее супруг пошел домой, а подсудимая продолжила выпивать. Во время застолья ее дочь начала плакать и беспокойно себя вести, из-за чего мать разозлилась и несколько раз ударила девочку по голове. От полученных травм малышка скончалась на месте.

После случившегося на женщину было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Во время следствия она сначала полностью признала свою вину, а затем выдвинула свою версию, согласно которой она лишь слегка ударила дочь по лбу, отчего та упала, ударившись затылком об угол журнального стола. Когда следователи не нашли подтверждения ее словам, подсудимая сказала, что в смерти ребенка может быть виновен сосед, однако эта версия также не подтвердилась.

9 апреля 2021 года сообщалось, что в Ярославле женщина придушила дочь во время подготовки домашнего задания, после чего покончила с собой.