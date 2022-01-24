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Германия решила усилить присутствие в Восточной Европе

Минобороны ФРГ усилит участие в авиапатрулировании НАТО с базы в Румынии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия решила увеличить свое участие в авиапатрулировании НАТО с базы в Румынии с февраля. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ, цитату приводит РИА Новости.

«Уже в феврале мы усилим наше участие в авиапатрулировании НАТО на южном направлении в Румынии. Это было давно запланировано, теперь реализуется», — отмечается в сообщении. Так представитель ведомства ответил на вопрос о том, собирается ли Берлин усиливать присутствие в Восточной Европе.

По его словам, силы прибудут в место дислокации 22 февраля.

При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Дипломат рассказал, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года.

Виктория Кондратьева
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