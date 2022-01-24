Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Австралии в WeChat

Хакеры взломали учетную запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat и изменили ее данные. Об этом сообщает ABC.

По информации телеканала, киберпреступники переименовали аккаунт Моррисона как «Новая жизнь австралийских китайцев», а в описании указали, что страница предоставляет информацию о жизни в Австралии для китайской общины. Председатель парламентской комиссии по разведке и безопасности Джеймс Патерсон заявил, что за взломом стоит официальный Пекин. Он отметил, что WeChat владеет инвестиционная компания Tencent, которая является одной их самых контролируемых частных компаний в Китае.

По словам парламентария, социальную сеть используют для слежки за китайцами за границей. «Это эффективное иностранное вмешательство в нашу демократию в год выборов», — заключил он. ABC пишет, что на данный момент правительство работает с WeChat над решением проблемы.

Ранее представитель компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев заявил, что технологии машинного обучения помогут хакерам проводить полностью автоматизированные атаки. По его словам, жертвами таких нападений могут стать миллионы людей по всему миру.