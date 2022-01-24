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В России появятся новые льготы для малообеспеченных семей

Минпромторг предложил поддержать малоимущих семей для покупки товаров по «детской карте»

Фото: Pixabay

Власти России планируют обсудить адресную помощь малообеспеченным семьям. Минпромторг собирается рассмотреть соответствующий законопроект с правительством. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы министерства, подготовленные к правительственному часу в Госдуме в конце прошлого года.

Инициатива уже подписана министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Он предложил поддержать малоимущих семей для покупки отечественных товаров с помощью «детской карты» — аналога «Пушкинской карты» для школьников и студентов, которая появилась в стране в 2021 году.

Новые льготы могут стать «хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию», подчеркнул Мантуров. По его словам, «львиная доля потребления» в таких категориях, как одежда, обувь и спортивный инвентарь приходится на зарубежные товары. В пресс-службе Минпромторга заявили, что сейчас прорабатывают инициативу.

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Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что производители поддержат введение "детской карты" в России. Даже разовые выплаты станут полезными для родителей, уверена она.

«В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например, около 10 тыс. на семью. При этом средства на "детской карте" сгорать не должны. Тогда родители смогут копить их на более необходимые, дорогие товары, если у них будет такая потребность», — подчеркнула Цицулина.

Ранее в Госдуме высказались о введении продуктовых карточек. Депутат Владимир Гутенев считает, что они смогли бы простимулировать потребление отечественных продуктов.

Марина Совина
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