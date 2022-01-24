Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам

В Москве восьмерых участников «Хизб ут-Тахрир» приговорили к срокам от 11 до 18 лет

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

В Москве главарей и сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) признали виновными в организации деятельности террористической организации и участии в ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Двух главарей террористов и их шестерых последователей приговорили к срокам от 11 до 18 лет.

По версии следствия, группа действовала в столице. Они вербовали москвичей в ряды террористов и призывали к насильственному изменению конституционного строя России.

С декабря 2019 года по февраль 2020 года ФСБ в ходе спецопераций смогла разбить ячейку и задержать ее участников.

Ранее в Крыму ФСБ завела дело на пятерых местных жителей — сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», за приготовление к насильственному захвату власти. По версии следствия, они создали региональную ячейку и вели противоправную деятельность. В частности, на конспиративных собраниях они пропагандировали террористическую идеологию и занимались вербовкой новых членов в террористическую организацию.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова
Иммунолог перечислил самые распространенные симптомы заражения омикроном
Глава ДНР сообщил о комплексах Javelin в Донбассе
Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной
В Кузбассе сообщили об отсутствии планов по закрытию шахты «Листвяжная»
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19
В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам
В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter