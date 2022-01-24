В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам

В Москве главарей и сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) признали виновными в организации деятельности террористической организации и участии в ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Двух главарей террористов и их шестерых последователей приговорили к срокам от 11 до 18 лет.

По версии следствия, группа действовала в столице. Они вербовали москвичей в ряды террористов и призывали к насильственному изменению конституционного строя России.

С декабря 2019 года по февраль 2020 года ФСБ в ходе спецопераций смогла разбить ячейку и задержать ее участников.

Ранее в Крыму ФСБ завела дело на пятерых местных жителей — сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», за приготовление к насильственному захвату власти. По версии следствия, они создали региональную ячейку и вели противоправную деятельность. В частности, на конспиративных собраниях они пропагандировали террористическую идеологию и занимались вербовкой новых членов в террористическую организацию.