50-летняя телеведущая вышла в свет в наряде без белья и была пристыжена в сети

Британская телеведущая Аманда Холден прошла по улицам Лондона в наряде без нижнего белья и подверглась критике в сети. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 50-летнюю знаменитость в розовом облегающем платье длины миди из латекса, которое оформлено квадратным вырезом в области декольте. При этом заметно, что на ней отсутствует бюстгальтер. В качестве обуви для выхода в свет Холден выбрала туфли-лодочки на каблуках в тон наряда. На женщине также были солнцезащитные очки.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид ведущей в комментариях под снимками. Они пристыдили ее за несоответствующий возрасту образ. «Боже, прикройся ради своих дочерей», «Ей столько же лет, сколько моей двоюродной бабушке, и она без бюстгальтера», «Она выглядит нелепо», «Похоже, Аманда забыла, что ей 50, а не 15», — негодовали они.

В декабре 2021 года Аманда Холден показала фигуру в бикини и взволновала фанатов. На размещенном в сети кадре она запечатлена на фоне океана в голубом комплекте бикини бренда Melissa Odabash. «Какая сексуальная фигура!» — хвалили ее поклонники.