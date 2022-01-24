Популярная американская певица записала кавер на хит группы «Тату»
Американская певица Холзи записала кавер на хит All The Things She Said группы «Тату»
Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, записала кавер на хит All The Things She Said (англоязычная версия песни «Я сошла с ума») российской группы «Тату». Она выложила отрывок композиции в TikTok.
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Группа «Тату» записала англоязычную версию композиции «Я сошла с ума» для альбома 200 km/h in the Wrong Lane в 2002 году. Трек стал хитом в Великобритании и Франции. В 2020 году на него записала кавер американская певица Poppy. Опубликованный на видеохостинге YouTube клип на ее композицию собрал почти 4,5 миллиона просмотров.