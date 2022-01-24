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Почти половина украинцев поверила в скорое «российское вторжение»

Опрос: 48 процентов украинцев верят в скорое вторжение российских войск

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Почти половина жителей Украины верит в возможность начала вторжения российских войск на территорию страны в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным исследования, возможность скорого «российского наступления» в Донбассе допускают 48,1 процента украинцев, тогда как 39,1 процента придерживаются обратного мнения. Еще 12,8 процента граждан не имеют однозначного ответа на этот вопрос. Как отмечают социологи, эти показатели практически не изменились с декабря 2021 года.

Также большинство опрошенных — 56,5 процента — считают дипломатические и военные усилия украинских властей недостаточными для предотвращения конфликта в регионе. Всеобъемлющими и практичными их называют 29,2 процента респондентов, еще 14,3 процента пока не определились по этому поводу.

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Всего в опросе приняли участие 1205 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, за исключением неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Он проводился 21-22 января. Погрешность исследования, как отмечают социологи, не превышает 3,2 процента.

Ранее социологи выяснили, что 62,5 процента украинцев выступают против выдвижения президента страны Владимира Зеленского на второй срок. В поддержку решения украинского лидера высказались 30,3 процента опрошенных граждан.

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Михаил Кириллов
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