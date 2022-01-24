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Большинство граждан Украины выступили против второго срока Зеленского

КМИС: 62,5 процента украинцев высказались против второго срока Владимира Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы поддержку 23,5 процента граждан страны, определившихся со своими политическими симпатиями, если бы выборы главы республики проходили в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20-21 января. Данные исследования были опубликованы на сайте организации.

Согласно опросу, за пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко были бы готовы отдать голос 20,9 процента респондентов. Еще 11,8 процента опрошенных проголосовали бы за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 9,6 процента — за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 9,3 процента — за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

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При этом большинство респондентов, 62,5 процента, выступили против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. В поддержку такого решения украинского лидера высказались 30,3 процента опрошенных граждан республики.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что возвращение обвиняемого в госизмене Петра Порошенко в Киев является частью предвыборной кампании политика. Эксперт отметил, что по результатам опросов бывший президент с небольшим преимуществом, но мог бы победить Владимира Зеленского на выборах, если бы они проходили прямо сейчас.

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Георгий Нестеров
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