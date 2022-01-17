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Описано политическое будущее Порошенко после возвращения на Украину

Политолог Марков: на выборах Порошенко с ничтожным преимуществом победит Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев является частью его предвыборной кампании, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он описал его политическое будущее и отметил, что по результатам опросов Порошенко с небольшим преимуществом, но победил бы Владимира Зеленского на выборах, если бы они проходили прямо сейчас. Потому именно он, вероятно, станет следующим президентом Украины, предположил Марков.

Порошенко вернулся в Киев 17 января. Ему удалось проигнорировать вызов в суд и пройти паспортный контроль без вручения повестки. Об этом он сам рассказал журналистам, пообещав наказать действующие украинские власти.

Новый старый президент

«На прошлых выборах Зеленский оглушительно победил Порошенко за счет того, что обещал мир с Россией, на Донбассе, прекращение борьбы с русским языком. Но он соврал. Война продолжается, а Зеленский теперь воспринимается как человек слабый, как обманщик. Прими в президентской гонке участие человек, который действительно выступал бы за мир, то, без сомнения, он бы победил, но Штаты не допустят такого кандидата до выборов», — считает Марков.

У граждан Украины остается только такой выбор: фальшивый политик мира Зеленский и политик войны Порошенко. И последний, скорее всего, победит

Сергей МарковПолитолог

Возвращение Порошенко на Украину даже под угрозой ареста Марков назвал хорошо продуманным шоу, организованным политтехнологами бывшего и действующего президентов под покровительством США. Потому речи о реальном уголовном преследовании экс-главы государства, по его словам, идти не может.

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«Украина — оккупированная страна, там имеет место откровенный диктат в лице внешнего центра управления, построенного спецслужбами США, Великобритании и Канады. И они запрещают Зеленскому посадить Порошенко, несмотря на то, что этого требует большинство граждан Украины, желающих призвать его к ответу за воровство и войну. Но война здесь — приказ американцев, а воровство — такая форма зарплаты Порошенко», — считает политолог.

Даже несмотря на то, что к экс-президенту большинство украинцев относится негативно, Марков уверен: у него все равно есть большие шансы победить на президентских выборах. Украинцы знают, что он коррупционер, но о Зеленском они думают то же самое, уверен политолог.

Даже если вдруг к выборам допустят еще какого-то кандидата, он окажется таким же коррупционером. И граждане это прекрасно понимают

Сергей МарковПолитолог

«Зеленский немного выигрывает у Порошенко в том, что он более склонен к миру, хотя обещания этого так и не выполнил. Плюс же Порошенко в том, что он более профессиональный политик, серьезный и жесткий человек. А вообще, настоящие опросы показывают, что, проходи выборы сейчас, Порошенко с ничтожным преимуществом, но победил бы Зеленского. Что стало бы идеальным вариантом для американцев», — заключил Марков.

На Украине Порошенко обвиняют в государственной измене. По информации обвинения, в должности президента он организовал поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Сам Порошенко назвал дело против себя «судебным мусором».

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Наталия Белова
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