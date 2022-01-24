После гибели россиянки в крещенской купели возбуждено дело

В Ленинградской области следователи возбудили дело и начали проверку после того, как в крещенской купели на реке Оредеж в Гатчинском районе утонула россиянка. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

В ведомстве намерены установить обстоятельства гибели 39-летней женщины.

19 января россиянка прыгнула в купель, и подводное течение занесло ее под лед. ЧП произошло на глазах ее детей. Супруг женщины бросился в воду, но найти ее не смог. Отмечается, что это была несанкционированная купель, которую не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора. По этой же причине около нее не дежурили сотрудники МЧС.