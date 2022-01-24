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Рашкин пожаловался на невозможность купить лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин пожаловался, что ему отказываются продавать лося
Валерий Рашкин

Валерий Рашкин. Фото: Valery Rashkin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался на невозможность купить лося. Его слова перед заседанием Мосгорсуда передает РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, он хочет купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области взамен животного, убитого на незаконной охоте в этом же месте. «Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет», — заявил он.

О желании купить лося Рашкин рассказал ранее. По его словам, животное стоит от 90 тысяч до 800 тысяч рублей. Он также отметил, что прорабатывает вариант привезти животное из США.

29 октября 2021 года депутат был задержан в Саратовской области за рулем машины, в которой находилась туша убитого лося. Позже Рашкин признал себя виновным в убийстве животного. Из-за инцидента его лишили депутатской неприкосновенности. Кроме того, на него завели уголовное дело по статье о незаконной охоте, запретили охотиться и выходить из дома в вечернее время до 13 февраля 2022-го. Также парламентария на полтора года лишили водительских прав.

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Марина Совина
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