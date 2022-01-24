МакSим отсудила у бывшего мужа право на проживание с дочерью

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) отсудила у бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова право на проживание с дочерью. Об этом сообщает Starhit.

Судебное разбирательство по иску артистки состоялось на прошлой неделе. 12-летней ребенок был зарегистрирован в квартире отца, однако исполнительница потребовала, чтобы девочка жила с ней и была зарегистрирована в ее квартире.

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — заявили в Жуковском городском суде.

Представитель МакSим никак не прокомментировал эту ситуацию. В настоящий момент неизвестно, собирается ли певица взыскать алименты с Луговцова.

В декабре 2021 года МакSим стала лауреатом XXVI национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», ее наградили за песню «Спасибо». Артистка вышла на сцену вместе с врачами-реаниматологами. Певица поблагодарила поклонников и почтила память режиссера ее клипа Вадима Шатрова, не пережившего коронавирус.