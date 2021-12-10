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МакSим вышла на сцену вместе с врачами-реаниматологами

Певица МакSим после болезни вышла на сцену «Золотого граммофона» с врачами-реаниматологами
МакSим

МакSим. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певица МакSим стала лауреатом XXVI национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», ее наградили за песню «Спасибо». Артистка вышла на сцену вместе в врачами-реаниматологами, спасшими ее от болезни, сообщает ТАСС.

«В этом году мы все с волнением следили за здоровьем нашей коллеги, певицы МакSим. Она долгое время провела в больнице, без сознания, врачи боролись за ее жизнь. Сейчас позади все плохое, и мы с нетерпением ждем ее возвращения с новыми песнями на эту сцену», — сказал ведущий церемонии Иван Ургант.

Певица поблагодарила поклонников и почтила память режиссера ее клипа Вадима Шатрова, не пережившего коронавирус. «Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, с врачами-реаниматологами», — произнесла она со сцены и расплакалась.

В июне 2021 года стало известно, что певица попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому и подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и на ЭКМО. В начале августа представительница МакSим сообщила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.

Марина Совина
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