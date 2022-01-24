В Мексике убили выигравшую суд с бывшим губернатором журналистку

В Мексике, рядом со своим домом в Тихуане, была застрелена журналистка Лурдес Мальдонадо, ранее выигравшая суд против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса. Об этом сообщает издание El Sol de Tijuana.

Это уже второй менее чем за неделю случай в штате убийства журналиста. С 2021 года Мальдонадо находилась под защитой федерального правительства. На журналистку напали, пока она находилась в своей машине в районе Вильяс-де-Тихуана. Соседи сообщили, что слышали только выстрел, а в месте, оцепленном властями для сбора улик, видели автомобиль с открытым багажником и дверью.

На минувшей неделе Мальдонадо сообщала, что выиграла девятилетнюю судебную тяжбу о нарушении трудовых прав в принадлежащей экс-губернатору компании Primer Sistema de Noticias (PSN). Также она подавала иск против бывшего генпрокурора штата Гильермо Руиса Эрнандеса, адвоката Вальдеса, в связи с предполагаемым злоупотреблением властью и другими преступлениями.

Ранее в Гаити банда преступников сожгла заживо двух журналистов, освещавших криминал и отсутствие безопасности в одном из кварталов Порт-о-Пренса. Третьему журналисту удалось бежать. Детали происшествия и причины, по которым бандиты учинили жестокую расправу над репортерами, неизвестны.