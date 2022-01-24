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Женщина родила ребенка в самолете по пути из Москвы в Доминикану

Пассажирка «Аэрофлота» родила мальчика во время полета из Москвы в Пунта-Кану

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пассажирка авиакомпании «Аэрофлот» родила ребенка во время полета из Москвы в Пунта-Кану. Такая информация появилась в сторис официального Instagram-аккаунта авиаперевозчика.

Уточняется, что женщина родила мальчика в самолете по пути в Доминикану в пятницу, 21 января. Представители авиакомпании отметили, что роды прошли благополучно благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа.

Ранее в ноябре 2021 года россиянка родила ребенка на рейсе из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан). У пассажирки авиакомпании «Аэрофлот» во время перелета начались схватки. На помощь женщине пришли бортпроводники и успешно помогли ей родить прямо на борту лайнера.

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Мария Гейн
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