Женщина родила ребенка в самолете по пути из Москвы в Доминикану

Пассажирка авиакомпании «Аэрофлот» родила ребенка во время полета из Москвы в Пунта-Кану. Такая информация появилась в сторис официального Instagram-аккаунта авиаперевозчика.

Уточняется, что женщина родила мальчика в самолете по пути в Доминикану в пятницу, 21 января. Представители авиакомпании отметили, что роды прошли благополучно благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа.

Ранее в ноябре 2021 года россиянка родила ребенка на рейсе из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан). У пассажирки авиакомпании «Аэрофлот» во время перелета начались схватки. На помощь женщине пришли бортпроводники и успешно помогли ей родить прямо на борту лайнера.