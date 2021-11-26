Россиянка родила ребенка во время авиаперелета

Россиянка в пятницу, 26 ноября, родила ребенка в самолете, следовавшем из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан). Об этом пишет «Комсомольская правда».

У пассажирки авиакомпании «Аэрофлот» во время перелета начались схватки. На помощь женщине пришли бортпроводники и успешно помогли ей родить прямо на борту лайнера.

Воздушное судно было вынужден экстренно сесть в аэропорту Нижнего Новгорода. «В 1:31 по московскому времени самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Наманган, совершил экстренную посадку в аэропорту Чкалов города Нижнего Новгорода», — сообщает портал Flight Radar.

Мать и ребенка доставили в больницу. Их состояние оценивается как хорошее.

Ранее в октябре россиянка родила девочку на борту санитарного рейса, следовавшего по маршруту из Мирного в Якутск. В среду, 13 октября, у одной из трех беременных женщин, которые были пассажирками срочного санитарного рейса Мирный — Якутск, начались преждевременные роды через 40 минут после взлета — ребенка принимали медики, находившиеся на борту.

