Россиянка родила ребенка во время авиаперелета

Россиянка родила девочку на борту санитарного рейса, следовавшего по маршруту из Мирного в Якутск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии» на сайте перевозчика.

В среду, 13 октября, у одной из трех беременных женщин, которые были пассажирками срочного санитарного рейса Мирный — Якутск, начались преждевременные роды через 40 минут после взлета — ребенка принимали медики, находившиеся на борту.

«Чтобы избежать перепадов давления, мы держали постоянную высоту, включили освещение и подняли повыше температуру в салоне. Кружили над Якутском около получаса, пока врачи не дали сигнал о снижении», — рассказал командир воздушного судна.

Около 21:20 самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска, на взлетно-посадочной полосе россиянку и ее новорожденную дочь встречал спецтранспорт медицины катастроф, который доставил их в перинатальный центр. Состояние женщины и ребенка оценивается как стабильное. «Девочка родилась немного раньше положенного срока, в настоящее время находится на вспомогательной кислородной поддержке, в динамике с улучшением», — сообщили врачи.

Ранее в октябре в Индии женщина родила ребенка во время авиаперелета из одного города страны в другой. Роды принимали два врача, оказавшиеся на борту, — пластический хирург и акушер-гинеколог.