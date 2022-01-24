Российский врач перечислила признаки омикрона у детей

Российский врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алена Михайлова перечислила признаки омикрон-штамма коронавируса у детей. Ее статья опубликована на 66.ru.

Медик отметила, что омикроном чаще всего заражаются подростки в возрасте от 10 до 14 лет. «У ребятишек до одного года — более высокий риск тяжелого течения COVID-19», — считает Михайлова.

Коронавирус, по ее словам, у молодого организма проявляется разнообразными симптомами: лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, заложенность носа, насморк. Иногда встречаются такие внешние проявления, как сыпь на коже, похожая на аллергическую. Бывают также нарушения вкуса и обоняния, слабость, головные боли, боли в мышцах и суставах.

В некоторых случаях появляется симптом так называемых «ковидных пальцев»: руки и ноги в таком случае выглядят как обмороженные. Они краснеют, отекают и покрываются пузырьками.

Михайлова уточнила, что у детей и подростков, заразившихся омикрон-вариантом, гораздо чаще встречаются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: боли в животе, диарея, рвота. Причем чем младше, тем ярче они выражены.

О том, что у детей может проявляться опасный симптом COVID-19 — «ковидные пальцы» — ранее предупреждал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.