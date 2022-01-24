Фанаты обругали Глюкозу за вульгарные брюки на новом видео

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась роликом в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость снялась на пляже во время заката, позируя перед фотографом в полный рост. Певицу запечатлели в темном боди и белых джинсах со вставками черного цвета, которые имитируют трусы с высокой посадкой. Она также надела головной убор — берет в тон образа.

Подписчики обругали новый образ Глюкозы в комментариях, посчитав ее брюки чересчур вульгарными. «Сзади некрасиво», «Срамота какая-то», «Очень вульгарные брюки, мать двоих детей такое бы не надела», «Штаны не очень», «В голове ветер», «Глупости», — высказывались фанаты.

Ранее в ноябре 2021 года Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах звезда запечатлена на пляже. Она одета в черный топ с глубоким декольте, серые велосипедки и белый лонгслив. Ее образ дополнили темно-синяя кепка, черные солнцезащитные очки и белые кеды бренда Converse. «Легкость — симптом счастья», — подписала она пост.

