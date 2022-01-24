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Руководство калужской колонии отстранили после смерти заключенного

Комиссия ФСИН нашла нарушения в калужской колонии №3, где умер заключенный

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашла ряд грубых нарушений в калужской колонии №3 и отстранила ее руководство от выполнения обязанностей после того, как в тюрьме умер заключенный. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе ФСИН.

По данным ведомства, информация о смерти мужчины поступила из медчасти ИК-3 22 января 2022 года. Ранее сообщалось, что в этой колонии группа осужденных регулярно применяла насилие в отношении других заключенных.

В какой-то момент между осужденными произошел конфликт, пострадал один из его участников. Региональное управление ФСИН сообщило, что в медчасти мужчине незамедлительно оказали доврачебную помощь, однако прибывшая бригада скорой помощи была вынуждена констатировать его смерть — спасти заключенного не удалось.

В тот же день в колонию направилась комиссия, которая опросила сотрудников и осужденных, изучила записи видеокамер. В деятельности учреждения и территориального органа, а также в организации работы систем видеонаблюдения был выявлен ряд грубых нарушений.

Этих фактов хватило для отстранения от занимаемых должностей начальника ИК-З Павла Рыженкова и его заместителя Евгения Цыганова. Вероятно, результаты работы комиссии коснутся и начальника УФСИН Калужской области Андрея Конева: позже проверяющие дадут оценку, были ли с его стороны упущения в контроле над организацией работы колонии.

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Леонид Микуляк
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