Начата проверка после сообщений о нарушении прав осужденных в калужской колонии

Начата прокурорская проверка после сообщений о нарушении прав осужденных в исправительной колонии №3 в поселке Товарково Калужской области. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В ИК №3 направились представители региональной прокуратуры после появления сведений о применении насилия со стороны заключенных в отношении отбывающих наказание в поселке Товарково.

Ситуацию лично контролирует прокурор Калужской области Константин Жиляков. Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В декабре 2021 года управление ФСИН по Красноярскому краю заявило о проверке после публикации видео с пытками заключенных в колонии региона.

20 декабря прошлого года правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над осужденными. На одной из размещенных в сети записей запечатлены избиения осужденного, который якобы не пожелал сотрудничать с администрацией и подчиняться ей. Предположительно ролик снят в учреждении ФСИН в Красноярске.

В этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы законопроекта предлагают ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью. Также в документе дано более детальное и четкое определение пытки, что позволит суду назначить адекватное наказание виновному.

С начала октября в сети начали распространяться видеозаписи с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайтов материалов было снято сотрудниками ведомства на служебные видеорегистраторы. Впоследствии были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.