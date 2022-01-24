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Родственники сбросили 95 килограммов на четверых благодаря особой диете

Женщина надела купальник, решила похудеть и добилась успеха с помощью собственной диеты

Фото: Samuel Ramos / Unsplash

В Великобритании семья из четырех человек суммарно похудела на 95 килограммов благодаря особой самостоятельно разработанной диете. Историю сбросивших лишние килограммы родственников публикует Express.

64-летняя Эмма Скривенер рассказала, что решила похудеть после того, как у нее начались проблемы со здоровьем: она страдала от высокого давления и болей в спине. Решимости изменить образ жизни добавил момент, когда женщина надела купальник в отпуске и поняла, что значительно поправилась. «Я должна была принять решение: либо ничего не делать и жалеть потом; либо что-то менять, пока не стало слишком поздно», — отметила она и выбрала второй вариант.

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К Скривенер присоединились муж, дочь и супруг дочери. Родственники решили не использовать диеты, а разработать собственную. В основу легло правило небольших порций: британцы ели все, но строго в ограниченных количествах. При этом они строго следили за балансом жиров, белков и углеводов. С помощью собственной системы питания они добились значительных успехов.

Британка объяснила, что главное в их подходе — постоянство и дисциплина, а не гонка за быстрой потерей веса. По ее словам, обычная ошибка худеющих — есть полезную еду в больших количествах. По ее мнению, можно иногда побаловать себя даже чипсами, шоколадом и тортами, но при этом есть по чуть-чуть.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Гургаон, штат Харьяна, за год и два месяца похудела на 18 килограммов благодаря прогулкам и диете. «Похудение не произошло мгновенно. Я не принимала волшебную пилюлю, мне пришлось тяжело работать, чтобы добиться успеха», — подчеркнула женщина.

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Евгения Черкасова
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