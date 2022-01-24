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Политолог назвал главную проблему России в случае войны с Западом

Политолог Злобин: Россия не может быть уверена в союзниках в случае войны с Западом

Фото: Pixabay

Российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную проблему, которая в скором времени возникнет у Москвы в контексте ее противостояния с Западом. По его мнению, у России нет уверенности в том, что ее союзники окажут ей необходимую поддержку.

«Проблема для Москвы заключается в том, что у нее нет и не может быть уверенности в своих союзниках. Например, Китай, на который, видимо, Москва рассчитывает до сих пор, никогда не участвовал в военных разборках своих союзников на их стороне. Китай всегда старался занимать нейтральную позицию. Да и Белоруссия, например, невзирая на все перипетии последних месяцев, так до сих пор и не признала Крым. Нельзя забывать, что и Белоруссия, и Китай имеют хорошие отношения с Украиной», — подчеркнул эксперт.

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Кроме того, он считает, что в случае начала войны России и Запада виноватой обязательно окажется Москва, вне зависимости от того, кто именно станет зачинщиком военного конфликта. Он заявил, что это произойдет во-первых в связи с консолидацией НАТО из-за выдвинутого Россией ультиматума с требованиями безопасности, а во-вторых из-за того, что она проигрывает информационную войну, так как ее точка зрения в мире уступает по популярности и распространенности западной.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и планы подобного характера.

Марина Совина
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