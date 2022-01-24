Россияне назвали критерии для выбора профессии

Россияне чаще всего называли собственные увлечения и интересы, материальное вознаграждение и престиж будущего места работы в качестве критериев для выбора профессии. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие ТАСС.

На выбор профессии четверти россиян повлияли собственные увлечения и интересы (27 процентов), 22 процента россиян выбирали работу по стечению обстоятельств, 17 процентов руководствовались оплатой труда, 15 процентов ориентировались на престиж профессии, возможность карьерного роста, 12 процентов — на востребованность профессии на рынке труда.

Также среди факторов выбора профессии оказались мнение родственников и знакомых, а также следование семейным традициям по 9 процентов.

Кроме того, с 2017 года россияне, выбирая работу, начали меньше полагаться на случай: в 2021 году этот показатель составил 22 процента, а в 2017% — 39 процентов. Сейчас россияне больше руководствовуются размером зарплаты: 17 процентов в 2021 году против 11 процентов в 2017 году.

Ранее сообщалось, что более 40 процентов россиян назвали неудовлетворительную зарплату главной причиной для желания уволиться с работы в 2022 году. Недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы отметили как повод 15 процентов; сокращение штата, закрытие компании и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе — по 10 процентов. В целом, в 2022 году у 17 процентов россиян есть желание уволиться.

